Economisch kort 10 augustus 2019

De prijzen die Amerikaanse fabrieken betalen voor grondstoffen en onafgewerkte producten lagen in juli 2,1% hoger dan een jaar eerder. Dat cijfer gaat sinds eind 2018 in dalende lijn en fungeert deels als voorbode voor de inflatie die zal doorsijpelen in de consumentenprijzen.