Economisch kort 04 maart 2020

Diesel (B7) is iets goedkoper geworden. De maximumprijs zakte met 3,8 cent tot 1,4390 euro per liter. Het is bijna twee jaar geleden, van april 2018, dat diesel aan de pomp nog zo goedkoop was.Willy Naessens neemt het transportbedrijf Groeninghe uit Kontich over. De 25 werknemers en 21 vrachtwagens van het bedrijf rijden voortaan dus voor de ondernemer uit Wortegem-Petegem.

