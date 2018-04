Economisch kort 14 april 2018

Topman Bjørn Kjos van lagekostenmaatschappij Norwegian Air zegt dat zijn bedrijf niet te koop is. Kjos reageerde daarmee op avances van International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van British Airways, Vueling en Iberia. Dat concern heeft een belang van 4,6 % opgebouwd in Norwegian Air en overweegt een bod op de budgetvlieger. Maar volgens de CEO van Norwegian Air heeft het bedrijf "totaal geen interesse" in een verkoop.

HLN