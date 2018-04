Economisch kort 11 april 2018

De VS hebben groen licht gegeven voor de overname van de Amerikaanse zadenproducent Monsanto door het Duitse Bayer. Dankzij deze transactie (waarde: 53 miljard euro) ontstaat 's werelds grootste zaden- en gewasbeschermingsconcern. Op de beurs van Frankfurt won Bayer bijna 5%.Brussels Airport heeft in het eerste kwartaal een recordaantal van meer dan 5,2 miljoen passagiers geteld, of 5,1% meer dan vorig jaar. Vooral de 27 extra wekelijkse langeafstandsvluchten hebben de groei gevoed.

