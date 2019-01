Economisch kort 04 januari 2019

De investeringsgroep Quest for Growth is toegetreden tot het kapitaal van het Leuvense bedrijf Miaa Guard door mee te investeren in een kapitaalverhoging van 3 miljoen euro. Miaa Guard is een technologiebedrijf dat een platform heeft ontwikkeld dat bedrijven de kans biedt om te bepalen wie al dan niet toegang krijgt tot zijn apps of digitale diensten. Tot de klanten van Miaa Guard behoren onder meer Coca-Cola, De Lijn, Roularta, Mars en Johnson&Johnson. Door de nieuwe investering heeft QfG nu voor 35,6 miljoen euro in niet-genoteerde bedrijven gepompt. Dat is goed voor 30% van de portefeuille.

