Economisch kort 27 juli 2019

Vastned Retail Belgium zag zijn operationeel resultaat tijdens het eerste semester van 7 miljoen naar 7,3 miljoen euro stijgen. De vastgoedinvesteerder verwacht nu over het hele jaar een dividend van 2,75 euro à 2,85 euro te kunnen uitkeren. Over het vorige boekjaar betaalde hij een coupon van 2,85 euro uit.Televic Rail, een specialist van communicatietechnologie uit Izegem, neemt zijn Duitse sectorgenoot GSP Sprachtechnologie over. Dat is de belangrijkste Duitse producent van passagiersinformatiesystemen voor treinen, trams en metro's.

