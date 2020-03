Exclusief voor abonnees Economisch kort 19 maart 2020

Diesel (B7) is opnieuw goedkoper. De maximumprijs is met 4,7 cent gedaald tot 1,298 euro per liter. Het is van de zomermaanden van 2017 geleden dat de dieselprijs zo laag stond.

