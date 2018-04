Economisch kort 06 april 2018

De holding van de familie Périer-D'Ieteren, SPDG, heeft de voorbije twee weken in verschillende fases 64.000 aandelen van D'Ieteren aangekocht. De familie betaalde voor de tien pakketten 2,122 miljoen euro of een gemiddelde prijs van 33,16 euro per aandeel. De aankopen komen op een moment dat D'Ieteren schommelt rond het laagste peil in twee jaar.