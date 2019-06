Exclusief voor abonnees Economisch kort 29 juni 2019

De inflatie in de eurozone bedroeg in juni 1,2%, evenveel als in mei en op het laagste peil sinds april 2018. De 1,2% was verwacht, maar een flink eind verwijderd van het streefdoel van de ECB (dicht bij 2%). Hoopgevend is wel dat de kerninflatie (zonder voeding, energie, alcohol en tabak) steeg van 0,8% in mei tot 1,1%.

