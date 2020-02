Exclusief voor abonnees Economisch kort 29 februari 2020

De Europese Commissie voert een onderzoek naar een lening van 400 miljoen euro die de Italiaanse regering aan luchtvaartmaatschappij Alitalia toekende. Ze wil nagaan of het om staatssteun gaat en of Italië de regels rond steun aan bedrijven in moeilijkheden heeft gevolgd.

