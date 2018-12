Economisch kort 08 december 2018

De holding Brederode heeft de waarde van zijn portefeuille in het derde kwartaal voor het eerst boven de 2 miljard euro zien uitstijgen. Brederode heeft onder meer belangen in Sofina, Samsung, Unilever en Shell. De niet-beursgenoteerde deelnemingen zitten voor meer dan de helft in de VS. Het restant is verdeeld over Europa en Azië. Het rendement van de hele portefeuille kwam over de eerste 9 maanden uit op 6%. De geraamde netto-actiefwaarde per aandeel van Brederode werd daardoor eind september op 70,10 euro berekend.

