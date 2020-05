Exclusief voor abonnees Economisch kort 23 mei 2020

De industriële holding Floridienne boekte in het eerste kwartaal een financiële prestatie die weinig verschilde van vorig jaar. In het tweede zal de coronapandemie ongetwijfeld wel wegen op de verkoop en de rendabiliteit, zegt het concern.Igor Setsjin, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, is bevestigd als topman van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Hij zal ook de komende vijf jaar de grootste Russische olieproducent leiden.

