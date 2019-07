Exclusief voor abonnees Economisch kort 30 juli 2019

00u00 0

Marc Coucke heeft vorige week 5 miljoen aandelen van 'internet of things'-speler Crescent - jarenlang gekend als Option - bijgekocht op de beurs. Omdat het aandeel slechts een paar cent waard is, kostte hem dat slechts 133.000 euro. Op dezelfde datum verkocht financieel directeur Edwin Bex 1,6 miljoen stuks op de beurs. In totaal zijn er ruim 1,4 miljard aandelen Crescent. Coucke bezit iets meer dan de helft daarvan.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis