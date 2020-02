Exclusief voor abonnees Economisch kort 28 februari 2020

Uniqlo opent in het najaar zijn tweede winkel in Brussel en vierde in België. Het verkooppunt komt aan de Elsensesteenweg 4-10, het zogenaamde Elite House, en beslaat 1.300 m².

