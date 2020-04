Exclusief voor abonnees Economisch kort 29 april 2020

Vastgoedinvesteerder Cofinimmo bevestigt het dividend van 5,80 euro per aandeel voor het boekjaar 2020 en betaalbaar in 2021. De impact van de coronacrisis is beperkt. De huren uit de retailsector staan voor 0,2% van de omzet, die in de zorgvastgoedsector voor 3% van de huurinkomsten.Roularta komt vanaf 19 mei weer met een editie van 'De Streekkrant', een week na de heropening van de winkels. Het blad zal acht weken niet verschenen zijn.

