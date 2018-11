Economisch kort 29 november 2018

00u00 0

President Trump dreigt ermee alle subsidies voor General Motors in te trekken. Aanleiding is het nieuws dat GM 14.000 jobs wil schrappen in de VS en Canada, en vijf fabrieken de deuren moeten sluiten. Met het uitgespaarde geld (6 miljard dollar per jaar) wil GM meer investeren in elektrische en autonome wagens. Maar dat zint Trump niet. "Ik ben er om Amerika's arbeiders te beschermen", tweette hij. Als GM niet inbindt, wil de president onder meer het belastingvoordeel van 7.500 dollar intrekken dat de eigenaars van een elektrisch GM-model krijgen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN