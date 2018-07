Economisch kort 26 juli 2018

De Belgische projectontwikkelaar Banimmo heeft het nettoverlies in de eerste jaarhelft verkleind van 4,4 miljoen euro tot 81.000 euro. Dat is te danken aan de verkoop van gebouwen, de verlaging van de bankschulden en lagere werkingskosten. Nu richt Banimmo zich op de ontwikkeling van de grondreserve van 311.000 m2.Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal 14% minder nettowinst (401 miljoen euro) geboekt dan een jaar eerder. Toch lijkt het geplaagde financiële concern de ommekeer te hebben ingezet. Want de inkomsten bleven stabiel op 6,6 miljard euro. De nieuwe topman wil dat Deutsche Bank zich meer richt op Europa, en zijn aanwezigheid in de VS en Azië terugschroeft. In totaal verdwijnen er 7.000 banen in de komende maanden en jaren.

