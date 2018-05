Economisch kort 26 mei 2018

Cofinimmo ziet na zijn CEO en financieel directeur (CFO), ook zijn operationeel directeur (COO) vertrekken. Xavier Denis legt zijn functie eind deze maand "in onderling overleg" neer. Hij was er 16 jaar lang aan de slag. De nieuwe topman van de vastgoedgroep, Jean-Pierre Hanin, zal zijn taken tijdelijk overnemen. Analisten zien in de wissel aan de top ook ruimte ontstaan voor frisse ideeën binnen de vastgoedgroep.

