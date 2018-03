ECONOMISCH KORT 13 maart 2018

Spotify debuteert in de week na Pasen op de beurs van New York (NYSE), meldt persagentschap Bloomberg. Eerder raakte al bekend dat de muziekstreamingdienst niet aan een conventionele beursgang werkt, waarbij nieuwe of bestaande aandelen worden uitgegeven om vers geld op te halen. Spotify kiest voor een 'direct listing', waardoor in de eerste plaats bestaande aandeelhouders de kans krijgen om hun belangen te verhandelen.

HLN