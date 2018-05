Economisch kort 31 mei 2018

De in Dubai gevestigde luchtvaartmaatschappij Emirates is op zoek naar heel wat stewardessen en stewards. Daarvoor organiseert ze onder meer in België een aanwervingsdag, op 3 juni. Een belastingvrij salaris van gemiddeld 2.115 euro per maand bij aanvang, gratis gedeelde huisvesting in Dubai en goedkopere vliegtickets voor familie en vrienden moeten kandidaten over de streep halen. Geïnteresseerden kunnen surfen naar www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew. Enkele voorwaarden: minstens 21 jaar oud zijn, minstens 160 centimeter lang zijn, vlot Engels spreken en schrijven, en geen zichtbare tatoeages hebben.

