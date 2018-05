Economisch kort 17 mei 2018

Aedifica behoudt zijn prognose om over het huidige boekjaar een brutodividend van 2,5 euro per aandeel uit te keren, of 11% meer dan een jaar geleden. In het voorbije kwartaal boekte Aedifica 67,7 miljoen euro aan huurinkomsten (+17%) en is de waarde van de vastgoedportefeuille met 10% gestegen tot 1,7 miljard euro. Ruim 83% van die portefeuille bestaat uit zorgcentra in België, Nederland en Duitsland. De schuldgraad van Aedifica bedraagt 44%.

