Economisch kort 17 februari 2018

00u00 0

Amper één dag na de aankoop van een Duits rustoord, maakt de Belgische vastgoedgroep Aedifica bekend dat het een nieuw zorgcentrum gaat bouwen in Nijverdal, in de Nederlandse provincie Overijssel. Het centrum zal 20 wooneenheden tellen en eind dit jaar of uiterlijk begin 2019 afgewerkt zijn. Kostprijs: circa 4 miljoen euro. Danone rekent erop dat de winst per aandeel dit jaar met minstens 10% zal groeien. Vorig jaar kwam die al 13% hoger uit. Danone profiteert van het stijgende geboortecijfer in China en de groeiende middenklasse die graag babyvoeding van de onderneming koopt. Vorig jaar realiseerde Danone 2,4 miljard euro (+43%) nettowinst bij een omzet van 24,7 miljard euro. Coca-Cola leed afgelopen kwartaal een verlies van 2,8 miljard dollar. Dat was te wijten aan een eenmalige miljardenlast vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Positief is wel dat het frisdrankconcern zijn omzet, zonder rekening te houden met desinvesteringen en overnames, met 6% zag toenemen. Voor 2018 wordt verdere groei voorzien.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN