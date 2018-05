Economisch kort 08 mei 2018

00u00 0

We hadden eind maart net geen 262 miljard euro op onze spaarboekjes staan. Dat is het hoogste bedrag sinds september 2016, zo blijkt uit statistieken van de Nationale Bank van België. Het bedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen steeg in maart voor de vierde maand op rij, tot 261,99 miljard euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN