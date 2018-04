Economisch kort 10 april 2018

De koers van de Russische aluminiumgigant Rusal is gisteren liefst 49% lager gedonderd, waardoor het bedrijf een slordige 3,5 miljard euro aan beurswaarde in rook zag opgaan. De beurs van Moskou incasseerde globaal een klap van ruim 11,44%. Aanleiding zijn de sancties die de VS eind vorige week aankondigden tegen enkele oligarchen (en hun bedrijven) uit de omgeving van president Vladimir Poetin. Eén van de geviseerde zakenlui is Oleg Deripaska, miljardair en sterke man achter Rusal. Rusal had gewaarschuwd dat de sancties kunnen leiden tot wanbetalingen op enkele obligaties. De problemen bij Rusal stuwden de aluminiumprijs 4,4% hoger tot 2.131 dollar per ton, de sterkste stijging sinds 2015. Intussen heeft Poetin aangekondigd dat de geviseerde bedrijven kunnen rekenen op steun van de overheid.

