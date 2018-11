Economisch kort 21 november 2018

Armonea, dat in ons land 85 voorzieningen voor senioren uitbaat, staat te koop. Volgens 'De Tijd' is er al een eerste biedingsronde achter de rug en kan het prijskaartje oplopen tot 500 miljoen euro. De uitbater is niet alleen actief in België, en heeft ook activiteiten in Spanje en Duitsland. Armonea is in handen van Verlinvest - een onderneming van de AB InBev-families De Spoelberch en De Mévius - en de familie Van den Brande.

