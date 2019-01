Economisch kort 22 januari 2019

00u00 0

Bpost werd gisteren getroffen door IT-problemen. De hinder beperkte zich tot de kantoren, met het sorteren of de bedeling van de post waren er geen problemen. "Er waren in de kantoren geen transacties mogelijk", zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. In de vooravond geraakten de problemen opgelost. De postpunten en -kantoren met laatavondopening waren opnieuw volledig operationeel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN