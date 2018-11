Economisch kort 22 november 2018

Biotechbedrijf Celyad, dat zich toelegt op celtherapie voor de bestrijding van kanker, had eind september nog 55,9 miljoen euro in kas. Dat moet volstaan om de werking van de onderneming tot midden 2020 te financieren. In het derde kwartaal 'verbrandde' ze 6,7 miljoen euro.