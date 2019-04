Exclusief voor abonnees Economisch Kort 09 april 2019

Fiat Chrysler heeft een samenwerkingsdeal gesloten met Tesla om zijn CO2-uitstoot te kunnen verlagen. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer gaat de uitstoot van eigen auto's en de schonere elektrische auto's van Tesla gezamenlijk opgeven aan de Europese Unie. Dat trucje kost Fiat Chrysler een half miljard euro. Maar dat is peanuts in vergelijking met de 2 miljard euro boete die Fiat Chrysler zou moeten ophoesten als het concern niet zou voldoen aan de nieuwe strengere uitstootregels in de EU.

