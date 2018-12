Economisch kort 07 december 2018

Vastgoedgroep Befimmo wordt de nieuwe eigenaar van Silversquare, de Belgische marktleider in co-working. In eerste instantie betaalt Befimmo 7,1 miljoen euro voor een belang van 61%. Op termijn zal de groep 100% van de aandelen in handen krijgen. Met de aankoop speelt Befimmo in op de trend dat vastgoedbedrijven meer diensten willen leveren aan hun huurders. Co-workingbedrijven stellen flexibele werkruimtes ter beschikking van werknemers van verschillende bedrijven. In België neemt de co-workingcapaciteit amper 2% van de totale werkoppervlakte in, maar het aantal kantoren neemt snel toe.

