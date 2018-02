Economisch kort 08 februari 2018

ABN Amro gaat een voorzichtigere dividendpolitiek voeren en in de toekomst 'minstens 50%' van zijn winst uitkeren, in plaats van de verwachte 'minstens 60%'. De bank wil meer geld achter de hand houden voor tegenvallers. Over het voorbije boekjaar zullen aandeelhouders, waarvan de Nederlandse staat de grootste is, wel nog 1,45 euro per aandeel krijgen. ABN Amro boekte ruim de helft meer nettowinst, tot 2,8 miljard euro.

