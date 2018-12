Economisch kort 04 december 2018

Levensmiddelengigant Unilever neemt de afdeling gezonde dranken van GlaxoSmithKline (GSK) over. Het gaat om een divisie die actief is in India, Bangladesh en een twintigtal andere landen in de regio, en waarvan het belangrijkste merk Horlicks is. Het Brits-Nederlandse concern betaalt daarvoor 3,3 miljard euro in cash en aandelen. Ook Nestlé aasde op de activiteiten.GSK kan het geld van de verkoop van zijn gezonde dranken goed gebruiken, want het farmabedrijf legt 5,1 miljard dollar (4,5 miljard euro) op tafel voor de overname van het Amerikaanse Tesaro,een biofarmabedrijf dat medicijnen tegen eierstokkanker ontwikkelt. Tesaro is onder meer bekend van het eierstokkankermedicijn Zejula. Het bedrijf heeft ook andere oncologische geneesmiddelen in ontwikkeling. GSK hoopt met de overname zijn pijplijn voor oncologie te versterken.

