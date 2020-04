Exclusief voor abonnees Economisch kort 17 april 2020

00u00 0

Ook wie een energielening heeft bij de Vlaamse overheid krijgt wegens de coronacrisis drie maanden opschorting van terugbetaling, kondigde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) aan.Galapagos zet een samenwerking op met het Poolse Ryvu Therapeutics voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor ontstekingsziekten. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf krijgt de commercialisatierechten en betaalt Ryvu hiervoor een vergoeding.Mithra Pharmaceuticals en zijn partner Mayne Pharma dienden bij de Amerikaanse toezichthouder FDA een aanvraag in om een nieuw anticonceptiemiddel te mogen commercialiseren in de VS. De lancering ervan is voor 2021 gepland.Facebook gaat het libra-project, waarin het zijn eigen cryptomunt ontwikkelt, over een andere boeg gooien. In een aangepast ontwerp accepteert het ook andere crypto's. Het gaat vooral om munten die gekoppeld zijn aan bestaande valuta zoals de dollar.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen