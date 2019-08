Exclusief voor abonnees Economisch kort 03 augustus 2019

Uit het maandelijkse banenrapport in de VS blijkt dat de Amerikaanse economie in juli 164.000 extra jobs creëerde. Dat zijn er minder dan de 193.000 in juni. Een vertraging was geen verrassing. Wel viel tegen dat de oorspronkelijke cijfers voor mei en juni werden verlaagd.