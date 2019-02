Economisch kort 28 februari 2019

Volvo Cars heeft zijn eerste volledig elektrische wagen onthuld. Met de Polestar 2 zet Volvo de aanval in op het Model 3 van Tesla. Volvo belooft voor de Polestar 2 een autonomie van 500 kilometer en 402 pk, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur in minder dan 5 seconden. De eerste auto's zullen te koop zijn vanaf 59.900 euro, maar op termijn mikt Volvo op een prijs van 39.900 euro. De Polestar 2 zal vanaf begin 2020 in China gebouwd worden.

