Economisch kort 31 januari 2019

Curetis, dat mini-labo's ontwikkelt om snel een diagnose te kunne stellen, heeft een belangrijke doorbraak gerealiseerd in Azië. De partner van Curetis heeft de toelating gekregen om de HPN-testkit, die ziekteverwekkers bij patiënten met longontsteking opspoort, te commercialiseren in Maleisië en Thailand. In Thailand mag Curetis ook zijn testkit voor bloedinfectie commercialiseren.

HLN