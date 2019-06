Exclusief voor abonnees Economisch Kort 27 juni 2019

Apple koopt een bedrijf dat werkt aan zelfrijdende auto's. Drive.ai was ooit honderden miljoenen dollars waard, maar zat in financiële problemen. Het zou waarschijnlijk komende vrijdag failliet zijn gegaan. Met de overname wil Apple de kennis van de werknemers binnenhalen. Het is niet bekend hoeveel Apple betaalt. Apple is verwikkeld in een concurrentiestrijd met onder meer Uber en Waymo (van Google) om een zelfrijdende auto op de markt te brengen.

