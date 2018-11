Economisch kort 14 november 2018

Het handelsbedrijf Pon, dat merken als Cervélo, Volkswagen, Caterpillar, MAN en Continental vertegenwoordigt in Nederland, wil 20% van de aandelen van de beursgenoteerde fietsenproducent Accell in handen krijgen. Het biedt 19 euro per aandeel. Eerder wou Pon Accell al volledig binnenhalen tegen 30 euro per aandeel, maar dat mislukte. Sindsdien zakte de koers van Accell fel.

HLN