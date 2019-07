Exclusief voor abonnees Economisch kort 10 juli 2019

Aedifica breidt zijn portefeuille Nederlands zorgvastgoed uit met drie complexen. In Apeldoorn kocht de investeerder een bestaand woonzorgcentrum, in Roermond verwierf het er twee die in 2020 herontwikkeld worden. Het gaat om een globale investering van 22 miljoen euro.

