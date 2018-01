Economisch kort 00u00 0

De Nederlands-Belgische retailer Ahold Delhaize is gestart met de inkoop van eigen aandelen. Voor het einde van het jaar wil Ahold Delhaize voor 2 miljard euro aandelen inkopen. Die worden vernietigd, zodat de winst onder minder aandeelhouders verdeeld moet worden. Ook in 2017 sloeg Ahold Delhaize al voor 1 miljard aan eigen aandelen in.

