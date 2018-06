Economisch kort 26 juni 2018

Eduardo Bravo, tot de overname de topman van biotechbedrijf TiGenix, heeft een nieuwe job. Hij neemt de leiding over Nordic Nanovector, een Noorse specialist in kankerbehandelingen. Bravo had sinds 2011 de touwtjes in handen bij TiGenix. Hij leidde het bedrijf in die tijd naar een notering op Nasdaq en de vooravond van zijn eerste productlancering.

