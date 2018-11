Economisch kort 15 november 2018

00u00 0

Aedifica heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 24,3 miljoen euro aan huurinkomsten gerealiseerd, 11% meer dan een jaar geleden. De stijging is te danken aan de toename van de vastgoedportefeuille. Die is met 5 % aangedikt tot 1,8 miljard euro. Aedifica heeft nog voor 436 miljoen euro aan bouw- en renovatieprojecten in de pijplijn zitten, allemaal in de zorgsector.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN