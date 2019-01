Economisch kort 30 januari 2019

Twee Vlaamse energiegroepen slaan de handen in elkaar. Gabriëls uit Aalst neemt de Wevelgemse sectorgenoot Power Oil over. Op die manier ontstaat een groep die 185 tankstations in ons land uitbaat en die ook geografisch complementair is. De twee merknamen blijven behouden.

