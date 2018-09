Economisch kort 07 september 2018

De Spaande modereus Inditex wil al zijn merken tegen 2020 wereldwijd verkopen via het internet. "Zelfs in markten die nu geen bakstenen winkels van ons hebben", zegt CEO Pablo Isla. Voor het moederbedrijf van ketens zoals Zara, Massimo Dutti en Bershka waren onlineverkopen in 2017 al goed voor 10% van de netto-omzet.

