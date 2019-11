Exclusief voor abonnees Economisch kort 21 november 2019

Het Agentschap van de Schuld geeft ook in december geen staatsbon uit. De rente is te laag om particulieren tot een inschrijving te bewegen. In december vorig jaar was er ook geen uitgifte, evemin als in juni en september dit jaar.

