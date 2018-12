Economisch kort 11 december 2018

Facebook gaat nog eens voor 9 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat pakket komt bovenop de 15 miljard dollar die vorig jaar al werd aangekondigd. Door de daling van het aantal aandelen in omloop moeten toekomstige winsten over minder titels worden verdeeld. Zo probeert het bedrijf zijn beurskoers op te krikken. In augustus was een Facebook-aandeel nog 218 dollar waard, nu nog amper 137 dollar.

