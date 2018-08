Economisch kort 30 augustus 2018

De Amerikaanse economie is tussen april en juni iets harder gegroeid dan voorspeld. In het tweede kwartaal kwam de groei in een tweede raming van het Amerikaanse ministerie van Handel op jaarbasis uit op 4,2%. Bij een eerdere raming was dat nog 4,1%. Bovendien is de groei fors hoger dan in het eerste kwartaal. Die kwam toen uit op 2,2%.

