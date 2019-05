Exclusief voor abonnees Economisch kort 31 mei 2019

De Duitse supermarktketen Aldi opent volgende week zijn eerste twee Chinese winkels in Shanghai. De winkels zullen lokale producten aanbieden, net als geïmporteerde. Aldi startte in 2017 al met onlineverkoop in China.

