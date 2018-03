Economisch kort 01 maart 2018

00u00 0

Internetgigant Amazon breidt zijn markt nog maar eens uit. De Amerikanen nemen Ring over, dat videodeurbellen maakt. Via ingebouwde bewegingssensoren laten die bellen op een smartphone, tablet of pc zien wie aan de deur staat, en maken het ook mogelijk met die persoon te spreken. Prijskaartje: meer dan 1 miljard dollar.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN