Economisch kort

22 juni 2018

Farmabedrijf Mithra heeft een overeenkomst gesloten met de farmaceutische distributeur Orifarm. Die gaat de vaginale contraceptiering Myring op de markt brengen in Denemarken. Mithra zal in ruil mijlpaalbetalingen en jaarlijkse inkomsten uit de verkoop van Myring ontvangen. Denemarken is overigens een relatief kleine markt voor de contraceptiering, goed voor naar schatting 750.000 euro. Mithra ging eerder ook al distributieovereenkomsten aan voor de verdeling van het product in de VS, Rusland, Oostenrijk en Tsjechië.

HLN