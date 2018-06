Economisch kort 15 juni 2018

Unilever laat in een document aan zijn beleggers weten dat het "zeer onwaarschijnlijk" is dat het zijn notering in de belangrijkste graadmeter op de Londense beurs, de FTSE 100, zal kunnen behouden. Het Nederlands-Britse levensmiddelenconcern koos er in maart voor afscheid te nemen van zijn duale structuur. Het hoofdkantoor is sindsdien definitief in Rotterdam gevestigd, zonder een tweede hoofdzetel in Londen. Dat maakt een plekje in de Londense sterindex natuurlijk moeilijk. Unilever behoudt wel zijn notering op de Londense beurs, naast die in Amsterdam en New York.

